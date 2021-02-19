  • BIST 1.560
  • Altın 399,420
  • Dolar 6,9515
  • Euro 8,4336
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

NASA'nın Salda Gölü açıklaması, Burdur'da heyecan yarattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Marsta'ki Jezera Krateri'nin Salda Gölü ile benzer özellikler taşıdığı ve 'Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var' açıklaması Burdur'da heyecana sebep oldu.
NASA'nın Salda Gölü açıklaması, Burdur'da heyecan yarattı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, NASA'nın açıklamaları sonrası Salda'nın uluslararası turizmden pay alacağına inandığını söyledi. Başkan Ercengiz, "Salda Gölümüz son birkaç yıl içerisinde yerli turizm açısından oldukça ilgi çeken bir yer olmuştu. NASA'nın bu açıklamasından sonra da uluslararası turizm açısından cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. İnsanoğlunun Mars'a gönderdiği bu araçla Mars'taki krater yapısına benzer özellikler göstermiş olması, bu işin uzmanları, bu işin hayranları tarafından Salda Gölü'ne ilgiyi bir kat daha artıracaktır. Biz Salda Gölümüzün korunması, kollanması ve ileriki nesillere aktarılması için hep birlikte mücadele ederken aslında farkında olmadan böyle güzel bir gelişmenin de tarafı olmuşuz. Umuyorum Salda uluslararası turizmde de hak ettiği yeri bulacak. Ekonomi anlamda da iyi bir geri dönüş olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

SALDA GÖLÜ'NÜN BİLİNİRLİĞİ ARTACAK

Vatandaşlar ise NASA'nın açıklamasının ardından Salda Gölü'nün bilinirliğinin daha fazla artacağını, bunun turizme katkı sağlayacağını belirtti. Mehmet Ali Seçer, "Salda Gölü'nün Mars'la aynı özelliği taşıdığını görünce hem şaşırdık hem sevindik. Burdur’umuz, Yeşilova’mız, turizm için inşallah iyi olur. Bu gölümüzü korumamız lazım" diye konuştu.

Mustafa Karaatlı ise, "haberlerde NASA'nın Mars'a uzay aracı gönderdiğini izledik. Salda Gölü ile benzerliğinin olması enteresan ve gurur verici. Çok şaşırdık, aslında Burdur’umuz için gurur verici. Türkiye'de bilinirliğinden ziyade Avrupa'da da bilinirliğinin artması Burdur turizmine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Esnaf Osman Yavuz Arslan da, "Biz Burdurlu olarak Salda'ya gidip gezemedik ama Amerikalılar Mars'a benzediğini görüp araştırma ve inceleme yapmak için buraya gelmiş" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataşehir Belediyesine grev kararı asıldı19 Şubat 2021 Cuma 16:32
  • YTB Başkanı Eren: 'Irkçılığa 'Yeter artık' demeye devam etmemiz lazım19 Şubat 2021 Cuma 16:17
  • Yargıtay, HDP'li Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı19 Şubat 2021 Cuma 16:16
  • Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş vefat etti19 Şubat 2021 Cuma 16:05
  • Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi19 Şubat 2021 Cuma 15:39
  • Evde kumara 39 bin TL ceza; çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı19 Şubat 2021 Cuma 15:39
  • Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı19 Şubat 2021 Cuma 15:37
  • Fransa, Kuzey Akım 2 ile Avrupa'da enerji dengelerini lehine çevirmek istiyor19 Şubat 2021 Cuma 15:24
  • Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu19 Şubat 2021 Cuma 14:50
  • Ahmet Kural'a hapis istemi19 Şubat 2021 Cuma 14:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti