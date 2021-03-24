NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı

Bakanların bugünkü toplantısına, Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya konusunun görüşüleceği ikinci gün oturumu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Bakanların bugünkü toplantısına, Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hepimiz, Rusya karşısında aynı sınamalarla karşı karşıyayız" dedi.

NATO'nun da AB'nin de bu sınamalara karşılık vermek için yeterli araca sahip olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Birlikte olursak birbirimizi tamamlayabiliriz." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de NATO karargahına girişinde yaptığı açıklamada, Rusya tehdidi karşısında AB'nin birliğinin, NATO'daki ortaklarla AB sınırlarının ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşıp gittikçe otoriter bir hal aldığını belirten Borrell, Avrupa'nın bu duruma tepki göstermesi gerektiğini ve gösterdiğini kaydetti.

Borrell, aynı zamanda Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini belirterek, "Rusya tehlikeli bir komşu ama ortak çıkarımız olan İran nükleer anlaşması veya iklim değişikliği gibi konuları onlarla paylaşmamız gerekli. Bunların ötesinde uluslararası hukuku ihlal ettiğinde Rusya'yı frenlememiz ve geri itmemiz şart." değerlendirmesinde bulundu.