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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Liderler Zirvesinde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak, "Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda "Yaptırımların AB'nin bir NATO ülkesiyle sorunlarını ele almada doğru bir yol olduğunu düşünüyor musunuz? Yaptırımlar AB ile NATO arasındaki iş birliğini daha karmaşık hale getirebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki durumu "zor" şeklinde tanımlayan ve müttefiklerin endişelerini dile getirdiklerini aktaran Stoltenberg, konunun geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da konuşulduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasında farklılıklar olduğunda konuşmak için bir platform görevi gördüğünü yineleyerek şunları söyledi:

"Hepimizin, farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yollara bakmamız gerekiyor. Bunun için NATO'da Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizmasını kurduk. Burada amaç, Doğu Akdeniz'de artan askeri mevcudiyet olduğundan iki müttefik arasındaki istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek. Türkiye ile Yunanistan'ın bu mekanizmaya katılmasından ve bazı tatbikatları iptal etmelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu mekanizmayı güçlendirmeye ve genişletmeye çalışıyorum. Çünkü iki müttefik arasındaki olaylar ve kazaları engellememiz lazım."

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da yapılan teknik görüşmelerin, aynı zamanda iki ülke arasındaki esas meselelerin ele alınabileceği siyasi görüşmelerin de önünü açmasını umduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunduğunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.

Stoltenberg, Türkiye'nin en fazla mülteciye, Suriyeliye ev sahipliği yapan ve terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu vurguladı. 

Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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