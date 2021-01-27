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NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, ittifakın yürüttüğü operasyonlar, misyonlar ve faaliyetleri ele almak üzere bir araya geldi.
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya bazı ülkelerin genelkurmay başkanları bizzat, bazıları ise video konferansla katılıyor.

Türkiye'yi temsil eden Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, toplantıya video konferansla katılan genelkurmay başkanları arasında yer alıyor.

Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach'in başkanlık ettiği toplantıda, genelkurmay başkanları NATO operasyonları, misyonları ve faaliyetlerini görüşecek ve Kararlı Destek, NATO Irak Misyonu ile Kosova Gücü kapsamında operasyonel ortaklarla bir araya gelecek.

Katılımcılar, NATO'nun çalışmalarının geçen sene kabul edilen Avrupa-Atlantik bölgesi caydırıcılık ve savunma konseptiyle uyumlaştırılması sürecindeki ilerlemeyi gözden geçirecek ayrıca NATO'nun muharebe konsepti hakkındaki tavsiyelerini sonuçlandıracak.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkarılan derslerin yanı sıra mevcut ve gelecekteki tehditler de ele alınacak.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de 2, müttefik ülkelerden birinde 1 kez olmak üzere, yılda 3 defa bir araya geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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