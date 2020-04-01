NATO, koronavirüs krizi nedeniyle yarın toplanıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Covid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dışişleri bakanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle yarın güvenli bir hat üzerinden sanal ortamda bir araya geleceğini bildirdi.

İlk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, ana gündem maddesinin Kovid-19'la mücadele bağlamında daha fazla koordinasyon sağlanması ve askeri yapıların desteğinin artırılması olacağını söyledi.

Stoltenberg, "Bu krizi birlikte yaşıyoruz, bu nedenle birlikte vereceğimiz cevap çok daha etkili olacaktır." diye konuştu.

"Sağlık krizi güvenlik krizine dönüşmemeli"

NATO'nun 1 milyar insana güvenlik sağlamakla yükümlü olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Sağlık krizinin güvenlik krizine dönüşmesini engellememiz gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, bu nedenle dışişleri bakanlarının video konferans toplantısında aynı zamanda uluslararası terörizmi ele alacağını belirterek, bu çerçevede Irak'taki eğitim misyonunun genişletilmesini beklediğini ifade etti.

Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun halihazırda yürüttüğü bazı görevleri üstlenebileceğine işaret etti.

Dışişleri bakanlarının aynı zamanda NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla nasıl bir rol üstlenebileceğini görüşeceğini bildiren Stoltenberg, Afganistan'ın da gündemde olacağını aktardı.

Afganistan'daki asker sayısı azaltılacak

NATO'nun yaz aylarına kadar Afganistan'daki asker sayısını 12 bine düşüreceğini vurgulayan Stoltenberg, "Afganistan'da tüm adımlar koşullara bağlı olarak atılacak." mesajını verdi.

Stoltenberg, dün ittifakın siyasi rolünü ele alacak bir uzman grubu açıkladığını anımsatarak, dışişleri bakanlarının NATO'nun siyasi boyutunu da ele alacağının altını çizdi.

Müttefiklerin toplantıda geçen hafta resmi olarak NATO'nun 30'uncu üyesi olan Kuzey Makedonya'ya da "hoş geldin" diyeceğini kaydeden Stoltenberg, dışişleri bakanlarının aynı zamanda Gürcistan ve Ukrayna için yardım paketi açıklamasını beklediğini söyledi.

"Misyon ve operasyonlar sürüyor"

NATO'nun misyon ve operasyonlarının alınan tedbirlerle beraber sürdürüldüğünü aktaran Stoltenberg, "Sınamalar yok olmuyor. Uluslararası terörizm, NATO sınırlarında artan askeri faaliyetler sürüyor. Bu nedenle operasyonel hazırlığımızı korumaya ve geliştirmeye devam etmeliyiz. Bazı tatbikatlarımızı erteledik ve askıya aldık ancak bu savunma kabiliyetimizi zayıflatmadı." şeklinde konuştu.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu birkaç kez vurgulayan Stoltenberg, müttefiklerin birbirini desteklemeye devam ettiğini, Kovid-19'la mücadele bağlamında daha fazla ve hızlı şekilde ne yapılabileceğinin ele alınacağını dile getirdi.

Stoltenberg, Kovid-19'la mücadele kapsamında NATO'nun daha ziyade koordinasyon rolü üstlendiğine dikkati çekti.