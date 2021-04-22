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NATO kritik zirve için tarih verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO karargahında düzenleneceğini açıkladı.
NATO kritik zirve için tarih verdi

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, hazirandaki zirvenin "Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağın cisim bulmuş hali olan NATO'yu" güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olacağını belirtti.

14 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Genel Sekreter Stoltenberg, müttefik ülke liderlerinin, zirvede Rusya'nın saldırgan eylemleri, terör tehdidi, siber saldırılar, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi ve Çin'in yükselişi gibi konularda kararlar alacağını bildirdi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirve toplantılarının sonuncusu 2018'de Brüksel'de düzenlenmişti. İttifakın kuruluşundan bu yana 28 zirve yapıldı. NATO Zirve toplantıları müttefik ülkelerden birinde düzenleniyor ve NATO Genel Sekreteri zirveye başkanlık ediyor.

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