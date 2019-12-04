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NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturumu başladı.
NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturumu başladı. Oturumda, güvenlik planları üzerinde anlaşmaya varılmaya çalışılacak. 

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine Türkiye'nin, kendisiyle ilgili plan onaylanana dek diğer ülkelerle ilgili planları onaylamama tutumu biliniyor. 

"Farklılıklarımıza rağmen"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirterek, "Dünya değiştikçe biz de değiştik." dedi. 

İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti. 

Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

"Barış garanti olarak kabul edilmez" 

Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 70'inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı koruyan NATO'ya bağlılığın sapasağlam olduğunu söyledi. 

Johnson, "Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolaysıyla da kimse savaş da başlatamaz." dedi. 

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi'nin bir müttefike yönelik saldırının diğer müttefiklere de saldırı olarak kabul edilmesini öngördüğünü vurgulayan Johnson, "NATO'nun bir sloganı varsa, o da şudur: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." diye konuştu. 

Tarihin, barışın garanti olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, "Bu yıl dönümünü kutlarken bile, yaptıklarımızın sözlerimizle uyumlu olduğundan emin olmalıyız." ifadesini kullandı. 

İngiltere'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sini varılan anlaşma çerçevesinde savunmaya harcadığına işaret eden Johnson, "Müttefikler ve dostlar olarak, yeni gerçeklikleri özellikle de NATO'nun ortaya çıkan hibrit savaş ile uzay ve siber alan dahil yıkıcı teknolojiler gibi tehditleri tartışmaktan asla çekinmemeliyiz." değerlendirmesini yaptı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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