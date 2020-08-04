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NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Wolters, "Çevredeki güvenlik tehditlerini göz önüne alacak olursak 2020 yılında barış çok zor bir kavram" ifadesini kullandı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahında Korgeneral Roger L. Cloutier, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini, Korgeneral John T. Thomson'dan törenle devraldı.

İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığındaki devir teslim törenine, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile çok sayıda Türk ve yabancı asker katıldı.

Korgeneral Thomson görevi, Korgeneral Cloutier'a devretti.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, törende yaptığı konuşmada, kendilerini misafir eden Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek Türk ordusuyla görev yapmanın büyük onur olduğunu söyledi.

Kendilerine "kardeş" ve "evlat" gibi davranıldığını aktaran Orgeneral Wolters, şunları kaydetti:

"Türk ordusuyla omuz omuza görev yapıyoruz. Amerikan ordusunda efsane olarak tanınan Thomson'a bugün veda ediyoruz ve yine başka bir efsaneye 'Hoşgeldin' diyoruz. Thompson, 34 yıl Amerikan ordusuna hizmet etmiştir, ailesi onu Amerika'da bekliyor. Gitmeden önce burada yapmış olduğu hizmetleri size anlatmak istiyorum. NATO olarak özellikle Avrupa'da önemli bir güç olmakla birlikte Avrupa'da çok etkin bir şekilde engelleme ve dengelemede başarılı olduk. NATO Müttefik Kara Komutanlığı bu görevde önemli bir rol oynamıştır ve oynamaktadır. Derler ki 'Giden komutan muhteşem gelen daha da muhteşemdir'. Bu aynı zamanda Korgeneral Cloutier'i tanımlayan bir cümle olacak. Cloutier daha önce NATO'da başarıyla görev yaptı."

Görevi devralan Korgeneral Cloutier'e, "Cloutier sen, Müttefik Kara Komutanlığını etik, başarılı ve doğru yolda komuta edeceksin ve NATO'daki barışa katkıda bulunacaksın." diyerek seslenen Wolters, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevredeki güvenlik tehditlerini göz önüne alacak olursak 2020 yılında barış çok zor bir kavram. Kovid-19 da var ama biliyoruz ki NATO Müttefik Kara Komutanlığında çalışan, birbirini destekleyen ve görevine odaklanmış askerlerimiz olduğu sürece 70 yıldır faydalandığımız barış döneminden faydalanmaya devam edeceğiz."

Korgeneral Roger L. Cloutier ise NATO ve Türkiye'nin arasındaki ortaklığın belirgin olduğunu vurgulayarak, "Bu Kara Kuvvetleri Komutanlığının gücü, dünyanın her yerinden gelen deneyimli liderleri ve çalışanlarının NATO bayrağı altında omuz omuza ortak barış amacıyla çalışmasından gelir. NATO Müttefik Kara Komutanlığında önemli bir dönemdeyiz. Bugünün dinamik, karmaşık, belirsiz güvenlik ortamı kara kuvvetlerinin önemini daha da arttırdı." dedi.

Cloutier ikinci kez geldiği Türkiye'yi evi gibi hissettiğini belirterek, "Türkiye görkemli bir ülke ve misafirperver bir toplum. Türk askerleri çok iyi. Çok misafirperverler. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzmir muhteşem bir şehir. Şu zamana kadar tanıştığımız herkesle geçirdiğim zaman benim için güzeldi. Burada olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi devreden Korgeneral Thomson da İzmir'de görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek görevi sürecinde çok iyi bir takım çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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