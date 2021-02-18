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NATO PA Başkanı Connolly: Türkiye, İttifakın karşı karşıya olduğu birçok sorunun ön saflarında yer aldı

NATO PA Başkanı Connolly, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 69. yıl dönümünü tebrik ederek, Türkiye'nin, İttifak'ın karşı karşıya olduğu birçok sorunun ön saflarında yer alan, her zaman güçlü bir müttefik olduğunu belirtti.
NATO PA Başkanı Connolly: Türkiye, İttifakın karşı karşıya olduğu birçok sorunun ön saflarında yer aldı

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Başkanı Gerald Connolly, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin yıl dönümüne ilişkin mesajını paylaştı.

Connolly, "Türkiye NATO üyeliğinin 69. yıl dönümünü kutlarken, Türkiye'nin ortak güvenliğe ve ortak değerlere güçlü katkısından dolayı Türk halkını kutluyor ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ortak güvenliğe ve ortak değerlere güçlü katkısından dolayı Türk halkına teşekkür eden Connolly, "Demir perdenin Avrupa'ya inmesinden kısa bir süre sonra, Türkiye komünist otoriterliğe ve saldırganlığa direnmek ve ortak değerlerimizi savunmak için demokrasilerin bir araya gelmesi gerektiğini anladı." ifadesini kullandı.

Bu demokratik değerlerin, 70 yılı aşkın süredir NATO'nun gücünün ve bütünlüğünün temeli olarak kaldığını belirten Connolly, "Hepimiz demokrasiyi korumak, genişletmek ve ona karşı olan ve onu zayıflatmaya çalışan girişimlere karşı koymak için sürekli çabalamalıyız." dedi.

"Türkiye, İttifakın her köşesindeki dostlarımızla omuz omuza durdu"
Connolly, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığından beri, Sovyet yayılmacılığından Karadeniz'deki Rus saldırganlığına, terörizmden Orta Doğu'daki büyük çaptaki istikrarsızlığa kadar İttifakın karşı karşıya olduğu birçok sorunun ön saflarında yer aldı. Baştan sona güvenilir bir transatlantik müttefik olan Türkiye, İttifakın her köşesindeki dostlarımızla omuz omuza durarak, Batı Balkanlar ve Afganistan'a istikrar getirme çabasına katkıda bulunarak ve milyonlarca mülteciye barınak sağlayarak büyük rol oynadı.

Buna karşılık NATO da korunmasına yardımcı olmak için ne zaman gerek duysa Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu yıl NATO, gelecek on yıla hazırlık ve uyum sağlamak için önemli kararlar alacak. Ortak demokratik değerlerimiz etrafında birleşmiş ve birbirimizi dayanışma içinde savunacağımız bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olmak için Türkiye'nin parlamenterleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum."

ADF120Sec uygulaması
Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almaları ve sorunlara çözüm önerileri getirmeleri için diyalog platformu oluşturmayı hedefleyen ADF çevrim içi etkinliklerini sürdürüyor.

ADF120Sec uygulamasına daha önce Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, OECD Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Filistinli siyasetçi Dr. Hanan Ashrawi gibi uluslararası alanda önemli kişiler de konuk olmuştu.

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