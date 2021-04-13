  • BIST 1.361
  • Altın 452,534
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,6903
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

NATO: Rusya Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını sonlandırmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.
NATO: Rusya Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını sonlandırmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlara göre, Başbakan Dibeybe'nin ziyareti Türkiye-Libya ilişkilerine pozitif ivme kazandıracak13 Nisan 2021 Salı 12:57
  • Bakan Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ye inceleme izni13 Nisan 2021 Salı 11:46
  • Türkiye'nin yardımlarıyla ramazanın bereketi dünyayı saracak13 Nisan 2021 Salı 11:42
  • Yargıtay, amirine 'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulmadı13 Nisan 2021 Salı 11:41
  • 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı13 Nisan 2021 Salı 11:27
  • Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk 3 ayında ağır darbe13 Nisan 2021 Salı 11:26
  • Sayıştay uluslararası kuruluşların denetçisi olma yolunda13 Nisan 2021 Salı 11:26
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 gözaltı kararı13 Nisan 2021 Salı 11:04
  • Bolu'daki Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e yükseldi13 Nisan 2021 Salı 11:01
  • Oturdukları apartmanda daire kapılarını açık bırakıp, imam eşliğinde ilk teravihi kıldılar13 Nisan 2021 Salı 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti