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NATO ve Rus gemilerinden 10 yıl aradan sonra ilk ortak tatbikat

Rusya ve NATO, 2021'de Pakistan sularında düzenlenecek ortak tatbikata 10 yıl aradan sonra ilk defa birlikte katılacak.
NATO ve Rus gemilerinden 10 yıl aradan sonra ilk ortak tatbikat

Rusya'nın Karadeniz'deki donanma komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus savaş gemilerinin gelecek yıl Pakistan sularında düzenlenecek AMAN-2021 tatbikatına katılacakları bildirildi.

Tatbikata 30'dan fazla ülkenin katılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tatbikata Pakistan, Rusya, Türkiye, ABD, Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya donanmaları da iştirak edecek." denildi. 

Açıklamada, "Rus donanması gemilerinin, NATO deniz kuvvetlerinin gemileri ile ortak tatbikatı, İspanya kıyılarında 2011'de gerçekleştirilen Bold Monarch-2011 tatbikatından 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek." ifadesine yer verildi.

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