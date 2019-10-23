NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine kuzeydoğu Suriye'de ara verdiği ateşkesin Suriye'de siyasi bir çözümü için temel teşkil ettiğini belirtti ancak Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.