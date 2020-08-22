  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Navalni’yi taşıyan uçak Berlin’e indi

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni ve Alman doktorları taşıyan uçağın Berlin’e indiği belirtildi.
Navalni’yi taşıyan uçak Berlin’e indi

Rus haber ajanı Tass’ta yer alan ve uçakların güzergâhlarını bildiren flightradar sitesinin verilerine dayandırılan habere göre, Omsk’tan havalanan, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni ve Alman doktorları taşıyan uçak Almanya’nın başkenti Berlin’e indi. Uçağın, Moskova saati ile 07.59’da Omsk’tan havalandığı ve Moskova saati ile 08.47’de Berlin’deki Tegel Havalimanı’na indiği ifade edildi.

Haberde, başlangıçta doktorların komada olan Navalni’yi stabil olmayan durumu nedeniyle nakletmeye karşı olduğu ancak daha sonra doktorların Navalni’nin durumunun stabil olduğunu söylediği belirtildi. Akrabalarının talebi üzerine Navalni’nin Omsk hastanesinden bir Alman kliniğine nakledilmesine karar verildi. Dün Navalni için Nürnberg’ten Omsk’a bir uçak gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:02
  • Beykoz'da kamp alanında şok eden ölüm22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:02
  • Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:26
  • Özbekistan'da Türk zırhlısı 'Ejder Yalçın'a benzer prototip araç ortaya çıktı22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:36
  • Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:27
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Kariye Camii' açıklamasına cevap22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:23
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:17
  • Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:10
  • Polisler görevlerine iade edildi22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:09
  • İstanbul'da asayiş uygulamasında 225 şüpheli yakalandı22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti