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Navtex nedir?

Navtex nedir? Navtex’i neden ilan edilir? Navtex sadece askeri operasyonlar ve sismik araştırmalar için mi ilan edilir? Navtex’i hangi kurumlar ilan eder?
Navtex nedir?

Türkiye 27 Kasım 2019’da Libya ile imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası sonra bölgede operasyon ve sismik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ve denizlerde tüm bunları yaparken de önceden Navtex ilan etti. Peki, Navtex nedir? Navtex’i neden ilan edilir? Navtex sadece askeri operasyonlar ve sismik araştırmalar için mi ilan edilir? Navtex’i hangi kurumlar ilan eder? Gelin birlikte sizler için derlediğimiz haberimize bakalım.

Navtex nedir? Navtex sadece askeri operasyonlar ve sismik araştırmalar için mi ilan edilir?

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NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

TÜRKİYE VE NAVTEX

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Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için ikili kodlama sistemi kullanmaktadır. Tüm Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar; B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

navtex-ornegi-001.png

B2 KARAKTERİ MESAJ İÇERİKLERİ

B2 karakterinin içerdiği; yayın türünü belirten harflerin tanımlanması aşağıdaki gibidir:

A - Seyir uyarıları

B - Fırtına uyarısı

C - Buz raporları (Buzullara yakın denizler için.)

D - Arama - kurtarma raporları

E - Meteorolojik uyarılar

F - Pilot Servisleri

G - DECCA Mesajları

H - LORAN Mesajları

I - OMEGA Mesajları

J - SATNAV Mesajları

K - Diğer elektronik sistem mesajları

L - Seyir Uyarıları

V - Balıkçılara duyurular

W - Çevresel uyarılar

X - Boş

Y - Özel servisler

Z - Yayın yapılacak mesaj olmadığını belirtir.

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