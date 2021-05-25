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Naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok naylon poşet kullanımını azaltmak için ilçedeki birçok semt pazarında bez torba dağıttı. 
Naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı

Altınok, “Plastik kullanımı ve bunların doğaya bırakılması doğamıza, denizlerimize ve yeraltı su kaynaklarımıza büyük zararı veriyor. Şehrimizden başlayarak ülkemizde ve dünyada çevreyi ve doğayı koruma bilincini mutlak suretle aşılamamız gerekiyor” dedi.

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“FARKINDALIK OLUŞTURMALIYIZ”
Semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bez torba dağıtımı sırasında plastik kullanımına ilişkin uyarılarda da bulunan Altınok, “Naylon poşet ve plastik kullanımının önüne geçerek bunların kullanımının azaltılması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bez torba kullanım alışkanlığının toplumsal anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Hem kendi sağlığımız için hem de doğal yaşamı korumak için plastik ürünleri mümkün olduğu kadar hayatımızdan çıkarmalıyız. Gelecek nesillere de bu duyarlılığı aşılamak ailelerimize düşüyor.” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Başkan Altınok bez torbanın yanı sıra belediye tarafından üretilen kolonya ve dezenfektanları da vatandaşlara dağıtarak temizlik, maske ve mesafe uyarısında da bulundu.

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