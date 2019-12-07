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Nazi toplama kampı ziyaretinde Merkel yine titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampı ziyareti sırasında titreyerek dengesini kaybetti.
Nazi toplama kampı ziyaretinde Merkel yine titredi

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası, dünyanın en büyük toplama, zorunlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampını Polonya'nın Oscwinchim kentinde kurdu.

MERKEL KAMPI İLK KEZ ZİYARET ETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını dün ilk kez ziyaret etti.

MERKEL TİTREDİ VE SENDELEDİ

Sık sık yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Merkel, saygı duruşu sırasında yine titredi ve dengesini kaybederek sendeledi. O anlar ise kameralara yansıdı.

"DERİN BİR UTANÇ DUYUYORUM"

Angela Merkel, burada yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan acı olayların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, "Derin bir utanç duyuyorum." dedi.

Almanya'nın o zamana ait suçların hatırasını canlı tutmak zorunda olduğunu dile getiren Merkel, susmanın bir cevap olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, Nazi toplama kamplarını kurarak sistematik bir şekilde insanları öldürenlerin Alman olduklarını belirtmelerinin önemine dikkati çekerek, bunu hayatlarını kaybedenlere borçlu olduklarını vurguladı.

"HİÇBİR ŞEY GERİ GELMEYECEK"

Merkel, antisemitizm karşısında uyanık olunması gerektiğine işaret ederek, ''Burada katledilenleri hiçbir şey geri getiremeyecek. Bu suç Alman tarihinin bir parçası olarak kalacak. Bu tarih sürekli anlatılmalı ki unutmayalım, anlatılmalı ki bugün ve yarın her insanın onurunu koruyabilelim.'' ifadesini kullandı.

"KURBANLARIN VE AİLELERİN ÖNÜNDE EĞİLİYORUM"

Nazi kamplarında sistematik olarak öldürülen her bir insanın isminin ve hikayesinin olduğunu anlatan Merkel, "Yahudi soykırımı kurbanlarının önünde ve onların ailelerinin önünde eğiliyorum." dedi.

Merkel, ayrıca Alman hükümeti ve eyalet hükümetlerince Auschwitz-Birkenau Vakfı'na 60 milyon euro bağışlanacağını bildirdi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Nazi soykırımının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜYOR"

Morawiecki, her geçen gün toplama kampı tanıklarının azaldığına dikkati çekerek, ''Bu nedenle hatıraları korumada ve onları aktarmada sorumluluğumuz daha da giderek büyüyor.'' diye konuştu.

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