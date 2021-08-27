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Nazilli Belediyespor'da İlyas şoku

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin başlamasına az bir süre kala yeni transferlerinden İlyas Çakmak'ın sakatlığıyla sarsıldı.
Nazilli Belediyespor'da İlyas şoku

Siyah-beyazlıların takımın en büyük gol umudu olarak Pendikspor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sezonun başlamasına 10 gün kala kasık fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Dün sabah idmanında kasığında ağrı hisseden deneyimli futbolcu, özel bir hastanede apar topar ameliyata alındı.

İlyas'ın son yapılan kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, siyah-beyazlıların gol umudu İlyas'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başarılı oyuncumuz İlyas Çakmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir daha güçlü olarak tekrar aramızda olacağını bildiğimizi belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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