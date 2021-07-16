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Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangın 10 saatte söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 10 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangın 10 saatte söndürüldü

Yangında 3 hektarı orman, 2 hektarı tarım arazisi kalanı ise makilik olmak üzere toplam 30 hektar alan zarar gördü.
Nazilli'nin kırsal Uzunçam Mahallesi Akçeşme mevkisinde, dün saat 17.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, makilik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 3 tanker ve 10 orman işçisi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı da çalışmalara destek verdi.

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Alevlerin 5 kilometre mesafedeki Uzunçam Mahallesi'ne ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Takviye olarak bölgeye 3 dozer, 20 arazöz daha gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin çalışmaya ara vermesi üzerine alevlere sadece karadan müdahale edilebildi. Ekipler, yoğun çaba sonucu saat 03.00 sıralarında alevleri kontrol altına aldı. Güneş ışınlarına mercek görevi yapan cam parçasının kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektarı orman, 2 hektarı tarım arazisi kalanı ise makilik olmak üzere toplam 30 hektar alan küle döndü. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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