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Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti

AYDIN'daki sel felaketinden en fazla zarar gören Bağcıllı başta olmak üzere Ovacık, Ketenova ve Kuşçular mahallelerinde hasar tespiti sürüyor, ilçede yaraların sarılması için çalışmalar başladı.
Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti

Nazilli ilçesinde, dün, sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı. Sağnak, Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın en fazla zarar verdiği Bağcıllı Mahallesi'nde sürüklenen araçlar taşkınla gelen çamura saplandı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un makamında, selin ardından bugün bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yağıştan zarar gören köylerde yapılması gerekenler için acil eylem planını görüştü. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ile DSİ 21.Bölge Müdürlüğü ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye gelerek selin izlerinin silinmesi için çalışma başlattı. İlçe merkezinde sel sularıyla dolup kapanan yolların açılması ve zarar gören yollarla selin getirdiği kaya ve toprak parçaları iş makineleriyle temizlendi, AFAD ekipleri de hasar tespiti yaptı. Bağcıllı Mahallesi'nde 15 kişiye ait ekili arazinin zarar gördüğü, 2 otomobil ve 1 traktör römorkunun çamura battığı, 1 motosikletin sel sularına kapılıp kaybolduğu belirlendi. Ketenova Mahallesi’nde 6 kişinin arazilerinin yağmur suları nedeniyle zarar gördüğü diğer mahallelerde de hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

ÇİFTÇİNİN ZARARI KARŞILANACAK

Toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AFAD ekipleri tarafından ekili tarım arazilerinde zarar tespit edilen çiftçilerin, zararlarının karşılanması için Ankara'ya döndüğünde çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler de geçen yıl da benzer şekilde sel felaketi yaşandığını belirtip, önlem alınmasını istedi.

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