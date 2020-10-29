Nazım Hikmet Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açtı

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle etkinliklere ara veren Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin kapılarını, Cumhuriyet Bayramı’nda Kuvayı Milliye Destanı’nın Şairi Nazım Hikmet’in yaşayan sesi Genco Erkal’ın İnsanlarım isimli oyunu ile açtı.

Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarlanan “İnsanlarım” adlı oyunu ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşil Selvi Kılıçdaroğu ile birlikte izledi. Kılıçdaroğlu, virüs nedeniyle kapatılan ve bu süreçte baştan sona yenilenen sanat merkezini gezdi.

Başkan Yaşar’dan cumhuriyetin genç bekçilerine öğüt

Yaşar “Benim en büyük gururum Yunan işgalinde kalmış bir memleketin evladı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurduğu Cumhuriyete ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak ve biran bile şüpheye düşmemektir. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras da budur diye düşünüyorum. Kendini Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların çocuğu olarak ifade eden, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye Belediye Başkanı olabilmemi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyan bir halk çocuğuyum” dedi.

Cumhuriyetçiyim diyerek cumhuriyetçi olunmaz

Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlere seslenen Yaşar, ”Cumhuriyetimizin emanetçisi genç kardeşim,geçmişi düşünerek bak önüne. Kimsenin ne dediği seni ilgilendirmesin. Kulaklarını kapat bağnaz düşüncelere, senin yolunda gördüğünün elinden tut. Ama sakın unutma arkada yaşanmışları. Geçmişini, tarihini… Bu yola oradan geldiğini.Korumak istiyorsan cumhuriyetini hiç durma. Oturduğun sıradan başla işe, bilmediklerini araştır, öğren. Memleketini tanı, yolunu şaşırmışlara kızma anlat Atatürk’ü, kurtuluşu bıkmadan usanmadan. Şanlı tarihini oku, reddetme geçmişini ama geçmişe de çakılıp kalma. Atan sana muasır medeniyetlerin de üstü dedi yürü. Çekebildiğin yere kadar yükseklere çek al bayrağı, Korkma diye başlayan İstiklal Marşı'nı en gür sesinle oku, Cumhuriyeti böyle koruyabilirsin, boş boş cumhuriyetçiyim diye bağırarak değil” diye konuştu.

Biz cumhuriyetle sanatçıyı baş tacı yaptık

Oyunun sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Sanatçı olmak kolay değil. Sanatı topluma sevdirmek, sanatçının temel görevlerinden birisidir. Elbette ki sanatçıyı baş tacı yapmak zorundayız. Ve biz bunu cumhuriyetle yaptık” diyerek usta tiyatrocuya çiçek verdi.

Genco Erkal’dan Yaşar’a teşekkür

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde kendi adını taşıyan salonda tek kişilik gösterisini yapan Genco Erkal da “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmuştur. Bu salonda Nazım Hikmet’le benim adımın yan yana gelmesi de benim için ayrıca çok büyük bir onur. Yaklaşık 50 yıldır Nazım’ın şiirlerini söylemekteyim. En yasaklı olduğu dönemde bile onun Türkiye’de kabul görmesi ve geniş kitleler tarafından tanınması için elimden geleni yaptım. Bu benim görevimdi. Ama onun bugün tüm Türkiye’de seviliyor, tanınıyor olması benim çok büyük gururum” sözleriyle Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97’inci yılı kutlamaları çerçevesinde seyirci ile buluşan İnsanlarım isimli oyunu, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Murat Emir, Servet Ünsal, Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda davetli izledi.