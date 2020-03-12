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NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. 

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi. 

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi. 

ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı 
Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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