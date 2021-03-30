  • BIST 1.382
  • Altın 455,946
  • Dolar 8,3448
  • Euro 9,7918
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

NBA lideri Jazz kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ı 114-75 yenen Utah Jazz, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
NBA lideri Jazz kazanmaya devam ediyor

NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, sahasında oynadığı Cavaliers karşılaşmasını farklı kazandı.

Jazz'ı galibiyete, 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, 18 sayı, 5 asist üreten Mike Conley ve 19 sayı atan Donovan Mitchell taşıdı. Sahada 6 dakika kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 20, Darius Garland 18 sayıyla maçı tamamladı. Cedi Osman ise forma şansı bulamadı.

Clippers peş peşe 6. maçını kazandı
Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Los Angeles Clippers, Doğu Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Milwaukee Bucks'ı 129-105 yendi.

Ev sahibi Clippers'ta Marcus Morris 25 sayı, 5 ribaunt, Kawhi Leonard 23 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Luke Kennard 21 sayı, 5 ribaunt ve Reggie Jackson 20 sayıyla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 6 ribaunt ve Jrue Holiday 24 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Wizards'ı Westbrook sırtladı
Washington Wizards, ağırladığı Indiana Pacers'ı, Russell Westbrook'un etkili oyunu sayesinde 132-124 mağlup etti.

All-star oyun kurucu Westbrook, 35 sayı, 21 asist, 14 ribauntla "triple double" yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 26 sayı, 8 ribaunt üreten Rui Hachimura da galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis'in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Malcolm Brogdon'ın 26 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar
Washington Wizards-Indiana Pacers: 132-124

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 112-107

New York Knicks-Miami Heat: 88-98

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 109-115

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 118-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-127

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 110-120

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 115-132

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 114-75

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 116-102

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 129-105

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenol Güneş: Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var29 Mart 2021 Pazartesi 20:14
  • Ozan Tufan: Oynamak istediğim yer Premier Lig29 Mart 2021 Pazartesi 18:31
  • Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor29 Mart 2021 Pazartesi 18:07
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile görüşüyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Bülent Korkmaz A Milli Takım'ın mevcut kadrosunun 3-4 büyük turnuvada yer alacağına inanıyor29 Mart 2021 Pazartesi 16:15
  • Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor29 Mart 2021 Pazartesi 13:36
  • THY Avrupa Ligi'nde heyecan 32. hafta maçlarıyla devam edecek29 Mart 2021 Pazartesi 10:32
  • Şenol Güneş, A Milli Takım'la 73. maçında29 Mart 2021 Pazartesi 10:31
  • Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
  • Ümit Milli Futbol Takımı yarın Sırbistan ile karşılaşacak29 Mart 2021 Pazartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti