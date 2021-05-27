  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği maçta seriyi 2-0'a getirdi

NBA play-off'larında Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada Washington Wizards'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.
NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği maçta seriyi 2-0'a getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede 76ers, sahasında Wizards'ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Ayrıca 76ers'ta Joel Embiid ve Ben Simmons 22'şer sayı üretti.

Wizards'ta Bradley Beal müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.

Ja Morant 47 sayıyla NBA tarihine geçti
Doğu Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'ı 141-129 yendiği karşılaşmada 47 sayıyla oynayan Ja Morant, NBA play-off turu tarihinde 45 sayı ve üzeri atan en genç ikinci oyuncu oldu. Morant, 21 yaş, 289 günle bu başarıya ulaşırken, 21 yaş, 124 günlükken attığı 45 sayıyla LeBron James ilk sırada yer alıyor.

Ja Morant'ın bu performansına rağmen Grizzlies sahadan mağlup ayrılırken, seride durum 1-1 oldu.

Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 (2-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-92 (1-1)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal27 Mayıs 2021 Perşembe 09:25
  • Süper Lig'e yükselen Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı27 Mayıs 2021 Perşembe 09:24
  • Süper Lig'e yükselen Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı27 Mayıs 2021 Perşembe 09:11
  • UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal27 Mayıs 2021 Perşembe 09:11
  • Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:41
  • Türkiye 590. maçına çıkıyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:52
  • Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gattuso oldu26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
  • A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:29
  • Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiraladığı Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:29
  • Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Türk futbolcular, milli takım kampı için Antalya'ya geldi26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti