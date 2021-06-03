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NBA'de 76ers, Hawks ve Jazz konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks ve Utah Jazz, konferans yarı finaline yükseldi.
NBA'de 76ers, Hawks ve Jazz konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. 76ers sahasında Washington Wizards'ı 129-112 yenerek ilk tur serisini 4-1 kazandı.

76ers adına Seth Curry'nin 30, Tobias Harris'in 28 sayı attığı karşılaşmada Ben Simmons da 19 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook'un 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Hawks, 2016'dan beri ilk kez play-off serisi kazandı
Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks'i 103-89 mağlup ederek ilk tur serisinde 4-1 galip geldi.

Play-off'larda 2016'dan bu yana ilk kez tur atlayan Hawks'ta Trae Young, 36 sayı, 9 asist, 4 ribauntla maçın yıldızı oldu. Young, bu performansıyla play-off kariyer sayı rekorunu da kırdı. Müsabakada Clint Capela 14 sayı, 15 ribaunt, De'Andre Hunter ise 15 sayıyla mücadele etti.

Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 13 ribaunt, RJ Barrett da 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sonuçların ardından 76ers ile Hawks, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.

Jazz, Grizzlies'i eledi
Batı Konferansı'nda normal sezon lideri Utah Jazz, evinde Memphis Grizzlies'i 126-110'luk skorla geçerek play-off ilk tur serisini 4-1 kazandı.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 10 asist, Rudy Gobert 23 sayı, 15 ribaunt, Jordan Clarkson 24 sayılık katkılarıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta Dillon Brooks ve Ja Morant'in 27'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Doncic 42 sayıyla Mavericks'i taşıdı
Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in 42 sayı, 14 asist, 8 ribauntla oynadığı mücadelede Los Angeles Clippers deplasmanından 105-100 galip ayrıldı.

Seride 3-2 öne geçen Mavericks'te Tim Hardaway Jr, 20 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isim oldu.

Clippers'ta Paul George 23, Kawhi Leonard ve Reggie Jackson 20'şer sayı kaydetti.

Mavericks ile Clippers arasındaki ilk tur serisinin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Jazz'ın rakibi olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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