  • BIST 1.539
  • Altın 440,748
  • Dolar 7,3923
  • Euro 8,9631
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 125-108 yendi.
NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Heat'i 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı. 

Heat karşısında 10 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, kariyerinin 30. "triple double"ını yaptı. Simmons, Oscar Robertson (75 maç) ve Magic Johnson'dan (190 maç) sonra NBA tarihinde bu istatistiğe en hızlı (228 maç) ulaşan isim oldu.

76ers'ta Shake Milton 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 18, Tyrese Maxey 15 sayı üretti.

Heat'te ise Duncan Robinson 22, Gabe Vincent 21, Tyler Herro 17 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 125-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-109

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-108

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 114-104

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 87-111

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda haftanın programı15 Ocak 2021 Cuma 09:46
  • Futbolda haftanın programı15 Ocak 2021 Cuma 09:41
  • İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi15 Ocak 2021 Cuma 09:40
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu15 Ocak 2021 Cuma 09:39
  • Muslera takımla çalışmalara başladı14 Ocak 2021 Perşembe 23:10
  • Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda eden Sumudica: Talihsiz şaka çok büyütüldü14 Ocak 2021 Perşembe 19:17
  • Mustafa Cengiz: Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz14 Ocak 2021 Perşembe 16:30
  • Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak14 Ocak 2021 Perşembe 16:19
  • Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı14 Ocak 2021 Perşembe 16:18
  • Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak14 Ocak 2021 Perşembe 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti