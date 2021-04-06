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NBA'de Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde konuk ettiği New York Knicks'i 114-112 mağlup eden Brooklyn Nets, Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.
NBA'de Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Çekişmeli maçta New York Knicks'i yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaşan Brooklyn Nets, maç sırasında kötü bir olay da yaşadı. Sakatlıktan dönen takımın yıldızlarından James Harden, sahada sadece 4 dakika kaldıktan sonra sakatlığının nüksetmesiyle yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Nets'e galibiyeti getiren oyuncular, 40 sayı ve 7 asistle Kyrie Irving, 23 sayıyla Jeff Green, 16 sayı ve 8 ribauntla Joe Harris, 12 sayıyla Alize Johnson oldu.

Bu sezon 26. kez kaybeden Knicks'te RJ Barrett 22, Reggie Bullock 21 sayıyla takımın en skorer oyuncuları olurken, Julius Randle 19 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

Mavericks, lider Utah Jazz'i yendi
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'i yıldız oyuncusu Luka Doncic'in iyi performansının yardımıyla 111-103 yendi.

Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 31 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Dorian Finney-Smith 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Jalen Brunson 20 sayı ve 4 ribaunt, Josh Richardson 17, Tim Hardaway ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Batı Konferansı lideri Jazz'de Mike Conley 28 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ve Bojan Bogdanovic 16'şar sayı, Rudy Gobert 14 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar
Brooklyn Nets-New York Knicks: 114-112

Toronto Raptors-Washington Wizards: 103-101

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 116-106

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-132

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-125

Houston Rockets-Phoenix Suns: 130-133

Kaynak: Haber Kaynağı
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