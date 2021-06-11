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NBA'de Bucks, Nets'i yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi

Amerikan Basketbol Ligi play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 86-83 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.
NBA'de Bucks, Nets'i yenerek konferans yarı final serisinde farkı bire indirdi

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Fiserv Forum'da Nets'i ağırlayan Bucks, yakın geçen mücadele sonunda 3 sayı farkla galip gelmeyi başardı.

Bucks'ta Khris Middleton 35 sayı, 15 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 14 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nets'te Kevin Durant 30 sayı, 11 ribaunt, Kyrie Irving 22 sayı, Bruce Brown 16 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

Jazz farkı ikiye çıkardı
Los Angeles Clippers'ı 117-111 mağlup eden Utah Jazz, Batı Konferansı yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Vivint Arena'da oynanan karşılaşmada Donovan Mitchell 37 sayı, Jordan Clarkson 24 sayı, Joe Ingles 19 sayı ve Rudy Gobert 13 sayı, 20 ribauntla Jazz'ı galibiyete taşıdı.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 29, Paul George'un 27, Kawhi Leonard'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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