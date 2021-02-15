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NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.
NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 128-111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı kaydetti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Mavericks, Doncic'in etkili oyununa rağmen kaybetti
Portland Trail Blazers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.

İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar
Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

Kaynak: Haber Kaynağı
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