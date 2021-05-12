NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti.
Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.
Kemba Walker'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve Jayson Tatum'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.
Warriors galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Batı Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.
Andrew Wiggins 38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Stephen Curry 21 sayı, 6 asist, Jordan Poole ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.
Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-117
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 100-119
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 96-115
Boston Celtics-Miami Heat: 121-129
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 133-104
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 103-94
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-115
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 114-102
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 122-116
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 101-99
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 122-106
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