  • BIST 1.517
  • Altın 413,844
  • Dolar 7,1230
  • Euro 8,6671
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

NBA'de Furkan Korkmaz 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edilirken, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, konuk olduğu Toronto Raptors'ı 109-102 mağlup etti.
NBA'de Furkan Korkmaz 76ers'ın galibiyetine 19 sayılık katkıda bulundu

76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.

Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

Cedi'nin takımı 10 maç sonra kazandı
Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter'in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar
Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları24 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
  • Ertuğrul Sağlam: 10 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için çalışıyoruz23 Şubat 2021 Salı 18:43
  • Süper Lig’in taklacı golcüsü Boupendza, Rusya yolcusu23 Şubat 2021 Salı 18:37
  • Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı23 Şubat 2021 Salı 18:30
  • TBF'den sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama23 Şubat 2021 Salı 16:27
  • Şenol Güneş açıkladı: Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda23 Şubat 2021 Salı 15:54
  • Boupendza'nın yeni takımı belli oldu23 Şubat 2021 Salı 15:50
  • Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber: Takımla çalıştı23 Şubat 2021 Salı 15:40
  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev23 Şubat 2021 Salı 14:28
  • Beşiktaşlı futbolcu De Souza şampiyonluğa inanıyor23 Şubat 2021 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti