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NBA'de Furkan Korkmaz'ın 12 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 99-96 kazandıkları New York Knicks maçında 12 sayı kaydetti.
NBA'de Furkan Korkmaz'ın 12 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 99-96 mağlup ederken, karşılaşmada 23 dakika sahada kalan Furkan, 12 sayı ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers'ta Tobias Harris 30 sayı, Seth Curry 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Cedi'nin formasını giydiği Cavaliers deplasmanda mağlup
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 113-98 kaybettikleri Miami Heat maçında 8 sayı buldu.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, Miami Heat deplasmanında sahadan 113-98'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 22 dakikada 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt üretirken, Collin Sexton 21, JaVale McGee 16 sayıyla oynadı.

Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Kelly Olynyk 17, Tyler Herro 15 sayı üretti.

Damian Lillard 50 sayı, 10 asist ile tarihe geçti
Damian Lillard'ın 50 sayı ve 10 asist ile oynadığı maçta Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans'ı 125-124'lük skorla yendi.

Takımına galibiyeti getiren Lillard, kariyeri boyunca normal sezonlarda 50 sayıyı 12. kez geçmiş oldu ve bu alanda NBA tarihinin yedinci sırasına yerleşti.

LeBron James'ten "triple-double"
NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u 137-121 mağlup etti.

Çekişmeli geçen müsabakanın son periyotunda farkı açan Lakers sahadan galip ayrılmasını bildi.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile "triple-double" yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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