  • BIST 1.375
  • Altın 463,252
  • Dolar 8,1117
  • Euro 9,7786
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

NBA'de Golden State Warriors, Stephen Curry ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Stephen Curry'nin üstün performansının yardımıyla Philadelphia 76ers'ı 106-97 mağlup etti.
NBA'de Golden State Warriors, Stephen Curry ile kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Golden State Warriors'ın deplasmanda Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 9 sayı farkla yendiği maçta, son dönemin formda oyuncusu Curry, galibiyette yine başrolü oynadı.

Sezonun 29. galibiyetini elde eden Warriors'ta Curry, karşılaşmayı 10'u üçlük olmak üzere 49 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla tamamladı. 33 yaşındaki basketbolcu, son 10 maçında 72 üçlük atarak bu alanda NBA rekoru kırdı. Üst üste son 11 maçında rakip potaya 30 ve üstü sayı atan Curry, Kobe Bryant'ın 10 maçlık serisini geçerek NBA'de bu performansı 33 yaş ve üstünde sergileyen ilk oyuncu oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Seth Curry 15 sayı ve 5 asist, Matisse Thybulle 13 sayı ve 7 ribaunt, Danny Green 12 sayı ve 7 ribaunt, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 2 asist ve 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı.

İki uzatmaya giden maçı Denver Nuggets kazandı
Denver Nuggets, normal süresi 116-116 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmanın ardından konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 139-137 yendi.

Bu sezon 37. kez kazanan Nuggets'ta Nikola Jokic 47 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Will Barton 28 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Michael Porter 21 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 27. mağlubiyetini alan 29 galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 36 sayı, 12 asist, 8 ribaunt, De'Anthony Melton 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma, Grayson Allen 24 sayı, Xavier Tillman 18 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 109-105

Boston Celtics-Chicago Bulls: 96-102

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 96-107

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 94-109

Miami Heat-Houston Rockets: 113-91

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 119-107

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 127-128 (uzatmada)

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 139-137 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Utaz Jazz: 97-111

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı20 Nisan 2021 Salı 09:12
  • Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak20 Nisan 2021 Salı 09:11
  • Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor19 Nisan 2021 Pazartesi 23:02
  • Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı19 Nisan 2021 Pazartesi 22:08
  • Galatasaray'da Falcao özel program dahilinde çalıştı19 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
  • Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır19 Nisan 2021 Pazartesi 18:02
  • Beşiktaş kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama19 Nisan 2021 Pazartesi 17:05
  • TFF'den Avrupa Süper Ligi projesine tepki: Bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz19 Nisan 2021 Pazartesi 16:35
  • UEFA Başkanı Ceferin: 'Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 kulüple ilgili sert yaptırımlar olacak19 Nisan 2021 Pazartesi 16:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti