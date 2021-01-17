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NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

James Harden, yeni takımı Brooklyn Nets ile çıktığı ilk maçında, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.
NBA'de Harden yeni takımındaki kariyerine rekorla başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, sahasında Orlando Magic'i 122-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle "triple double" yaptığı maçta Magic'i 7 sayı farkla mağlup eden Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ve Oscar Robertson bunu başarmıştı.

Nets'te 42 sayı üreten Kevin Durant, maçın en skorer ismi olurken, Joe Harris 17, Jeff Green 10 sayılık katkı sağladı.

Magic'te ise Nikola Vucevic'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Terrence Ross 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104

Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106

Kaynak: Haber Kaynağı
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