  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, Terry Rozier'in son saniyede attığı basketle Golden State Warriors'ı 102-100 yendi.
NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Hornets, son 13.3 saniyesine 100-98 geride girdiği Warriors karşılaşmasını, misafir takımın all-star oyuncusu Draymond Green'in öfkesine hakim olamamasının da yardımıyla kazandı.

Paylaşılamayan top kararı sonrası yapılan hava atışını Hornets'ın kazanıp mola almasının ardından hakemlere itirazın dozunu kaçıran Green, bitime 9.3 saniye kala iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Teknik faullerden doğan 2 serbest atışı da sayıya çeviren Rozier, sonrasında kaydettiği basketle de Hornets'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı. Son günlerin formda ismi Rozier, 36 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Kendisini iyi hissetmediği için Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta ise Kelly Oubre 25, Andrew Wiggins 19 sayı attı.

2020'nin finalistleri arasındaki maçı Heat kazandı
Miami Heat, geçen yıl final serisinde yenildiği Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 96-94 mağlup etti.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 5 ribaunt üreten Kendrick Nunn, 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler ve 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

Lakers'ta Kyle Kuzma 23 sayı, LeBron James 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Montrezl Harrell 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 94-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 97-128

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 122-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 111-118

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü19 Şubat 2021 Cuma 18:33
  • Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku19 Şubat 2021 Cuma 17:39
  • TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu19 Şubat 2021 Cuma 16:40
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi19 Şubat 2021 Cuma 16:39
  • Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:25
  • Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı19 Şubat 2021 Cuma 16:25
  • Tuğçe Boynueğri zorluklar içinde halterde başarı hikayesine imza attı19 Şubat 2021 Cuma 16:24
  • Trabzonspor'da bir kötü haber daha: Koronavirüs testi pozitif çıktı19 Şubat 2021 Cuma 14:29
  • Beşiktaş'ta kötü haber19 Şubat 2021 Cuma 14:20
  • NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu19 Şubat 2021 Cuma 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti