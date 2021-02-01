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NBA'de Jazz'ı Nuggets durdurdu

Sahasında Utah Jazz'ı 128-117 mağlup eden Denver Nuggets, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'de Jazz'ı Nuggets durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Utah Jazz'ı 128-117 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Nuggets, Jazz'ı 11 sayı farkla yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 47 sayı, 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Will Barton 18, Jamal Murray 16 sayı kaydetti.

Ligde 15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 29, Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson 13'er sayıyla maçı tamamladı.

Wizards'tan son 8 saniyede 8-0'lık seri
Ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Washington Wizards, son 8 saniyesinde 8-0'lık seri yakaladığı maçta Brooklyn Nets'i 149-146 yendi.

Russell Westbrook'un 41 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Wizards'ta, Bradley Beal 22'si son çeyrekte olmak üzere 37 sayı üretti.

Kevin Durant'in 37 sayılık performans sergilediği Nets'te ise Joe Harris 30 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

76ers'tan üst üste üçüncü galibiyet
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-110 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

76ers'ta Tobias Harris 27, Ben Simmons 21 sayı üretirken, Dwight Howard 11 sayı, 15 ribuantla "double double" yaptı.

Pacers'ta Malcolm Brogdon 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Domantas Sabonis 21, Aaron Holiday 17 sayı kaydetti.

Cavaliers'tan art arda ikinci mağlubiyet
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 9 sayı, 1 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 109-104 yenildi.

Ev sahibi ekipte Anthony Edwards ve Malik Beasley 23'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Andre Drummond'un 25 sayı, 22 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Darius Garland 17, Colin Sexton 16 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129

Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119

Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104

Kaynak: Haber Kaynağı
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