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NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi

NBA'de, Los Angeles Lakers ile LA Clippers arasında oynanması planlanan maç ertelendi.
NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Los Angeles Lakers ile LA Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi. 

İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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