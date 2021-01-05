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NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 4 maça çıkardı

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 118-101 yendi. Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) P9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 118-101 mağlup etti. 

Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Hornets'ta Gordon Hayward'ın 18, Devonte Graham'ın 15 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. 

Cedi'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Orlando Magic'e 103-83 yenildi. 

Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı üretirken, Andre Drummond 10 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Bu sezon beşinci galibiyetini alan Magic'te ise Aaron Gordon 24 sayı, 11 ribaunt, Nikola Vucevic 23 sayıyla oynadı. 

Sonuçlar
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 103-83

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 118-101

Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 118-90

Toronto Raptors-Boston Celtics: 114-126

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 100-113

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 125-115

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 116-118

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 137-106

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