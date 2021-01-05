NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 4 maça çıkardı

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 118-101 yendi. Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.