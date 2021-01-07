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NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 141-136 yendi.
NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giymediği mücadelede Wizards'ı 141-136 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti. 

76ers'ta 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyette önemli rol oynarken, Seth Curry 28, Tobias Harris ve Shake Milton 19'ar sayı üretti. Ben Simmons, 17 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.

Wizards'ta 60 sayılık performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Bradley Beal'in çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.

Russell Westbrook 20 sayı, 12 asistle karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu. 

Cavaliers, Magic'i yine geçemedi
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 4 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'e 105-94 yenildi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 21 sayı üretirken, Andre Drummond 19 sayı, 15 ribaunt ile "double double" yaptı.

Bu sezon altıncı galibiyetini alan Magic'te ise Terrence Ross 20 sayıyla en skorer isim oldu. Dwayne Bacon 19, Nikola Vucevic 16 sayıyla oynadı. 

Bucks'tan üst üste 3. galibiyet
Milwaukee Bucks, sahasında Detroit Pistons'ı 130-115 yenerek üst üste üçüncü, bu sezon beşinci galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle oynarken, Khris Middleton 23, Brook Lopez 17 sayı üretti.

Pistons'ta Jerami Grant 31 sayı, 10 ribaunt, Saddiq Bey 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Houston Rockets: 114-107

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 105-94

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 141-136

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 94-102

New York Knicks-Utah Jazz: 112-100

Miami Heat-Boston Celtics: 105-107

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 110-111

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 130-115

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 123-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 128-124

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 101-108

Kaynak: Haber Kaynağı
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