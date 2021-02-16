  • BIST 1.569
  • Altın 406,227
  • Dolar 6,9209
  • Euro 8,4129
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 yendi.

Jazz'da kenardan gelerek 40 sayı kaydeden Jordan Clarkson galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist, Joe Ingles ise 20 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta kariyer rekoru kıran Ben Simmons'ın 42 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, Tobias Harris'in 36 sayı, 10 ribaunt, Dwight Howard'ın da 14 sayı, 12 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Nets, 3 sayı rekoruyla kazandı
Brooklyn Nets, 27 üç sayılık basket atarak kulüp tarihinin en fazla üçlük atıldığı maçta, Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti.

Nets'te Kyrie Irving 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, James Harden 29 sayı, 14 asist, 13 ribaunt ile "triple-double"a imza attı.

Kings'te Hassan Whiteside 26 sayı, 16 ribaunt, Cory Joseph ise 22 sayı, 5 asist üretti.

Cedi'nin "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu.

Son günlerin formda ismi Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşırken, Andrew Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt, Kelly Oubre ise 14 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Üst üste 8. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Darius Garland 16 sayı, 2 ribaunt üretti.

Sonuçlar
Washington Wizards-Houston Rockets: 131-119

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 112-120

New York Knicks-Atlanta Hawks: 123-112

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 134-123

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 125-118

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 125-136

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 129-98

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Barty Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm15 Şubat 2021 Pazartesi 15:36
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
  • 'Buruk' sezon 'Kocaman' hayal kırıklığı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti