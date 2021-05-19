NBA'de sezonun koçu Monty Williams

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2020-2021 normal sezonun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams kazandı.

NBA'den yapılan açıklamada, bu ödülü daha önce kazananlar ve 30 NBA takımını çalıştıranların oylarıyla belirlenen 2020-2021 normal sezonunun en iyi koçu ödülüne Suns'tan Willams'ın layık görüldüğü belirtildi.

Monty Williams öncesinde 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetlik serisi bulunan Suns, son iki yılda büyük bir değişim yaşadı.

Geçen yıl play-off'lara kalma şansını son maçta kaçıran Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

Suns, bu sezonki istatistikleriyle tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine 49 yaşındaki Monty Williams yönetiminde ulaştı.