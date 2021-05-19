  • BIST 1.460
  • Altın 502,077
  • Dolar 8,4023
  • Euro 10,2537
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

NBA'de sezonun koçu Monty Williams

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2020-2021 normal sezonun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams kazandı.
NBA'de sezonun koçu Monty Williams

NBA'den yapılan açıklamada, bu ödülü daha önce kazananlar ve 30 NBA takımını çalıştıranların oylarıyla belirlenen 2020-2021 normal sezonunun en iyi koçu ödülüne Suns'tan Willams'ın layık görüldüğü belirtildi.

Monty Williams öncesinde 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetlik serisi bulunan Suns, son iki yılda büyük bir değişim yaşadı.

Geçen yıl play-off'lara kalma şansını son maçta kaçıran Phoenix Suns, bu sezon ise 51 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi aldı.

Suns, bu sezonki istatistikleriyle tarihindeki en iyi ikinci normal sezon derecesine 49 yaşındaki Monty Williams yönetiminde ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yüzücü Yiğit Aslan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı18 Mayıs 2021 Salı 16:33
  • Fenerbahçe kupalara hasret kaldı18 Mayıs 2021 Salı 13:04
  • Süper Lig’de en golcü yedek kulübesi Galatasaray’da18 Mayıs 2021 Salı 11:32
  • Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu başlıyor18 Mayıs 2021 Salı 11:31
  • Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak18 Mayıs 2021 Salı 10:27
  • Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak18 Mayıs 2021 Salı 10:27
  • İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu18 Mayıs 2021 Salı 10:26
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıklarını tamamladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:54
  • Antalyaspor'da tarihi yolculuk17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:09
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti