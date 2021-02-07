  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 57 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 134-132 mağlup oldu.
NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, Andrew Wiggins'in 22, Kent Bazemore'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Lakers iki uzatma sonunda kazandı
Los Angeles Lakers, Detroit Pistons'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı.

Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Furkanlı 76ers kazandı, Cedili Cavaliers kaybetti
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets'i 124-108 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks'a 124-99 kaybetti.

Sonuçlar
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı05 Şubat 2021 Cuma 19:07
  • Ajax, yeni transferi Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak05 Şubat 2021 Cuma 15:14
  • Genç basketbolcu Ecrin Mart, sponsor desteğiyle yeni başarılar peşinde05 Şubat 2021 Cuma 12:59
  • Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı05 Şubat 2021 Cuma 12:58
  • Derbinin sonucu kalecilerin ellerinde05 Şubat 2021 Cuma 11:36
  • Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek05 Şubat 2021 Cuma 11:36
  • Milli kayakçı Hamza Dursun, Balkan Kupası'nda iki madalya kazandı05 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı05 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • NBA'de Lakers Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı05 Şubat 2021 Cuma 11:34
  • Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor05 Şubat 2021 Cuma 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti