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NBA'de takasın son günü hareketli geçti

Amerikan Basketbol Ligi takas döneminin son gününde, all-star oyuncular Nikola Vucevic ve Victor Oladipo'nun da aralarında bulunduğu önemli isimler takım değiştirdi.
NBA'de takasın son günü hareketli geçti

Orlando Magic, yaptığı hamlelerle yeniden yapılanmaya gitti. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Magic, takımın en skorer 4 oyuncusundan 3'ünü (Nikola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon) takas yoluyla gönderdi.

Bu sezon kariyerinde ilk kez all-star seçilen Zach LaVine'in öncülüğünde play-off mücadelesi veren Chicago Bulls, Magic'in Karadağlı all-star pivotu Vucevic'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon kariyerinin en yüksek sayı ve asist ortalamalarıyla (24,5 sayı, 11,8 ribaunt, 3,8 asist) oynayan Vucevic'in yanı sıra El-Faruk Aminu'yu da Bulls'a veren Magic, karşılığında Wendell Carter, Otto Porter ve iki 1. tur draft hakkı aldı.

19,7 sayıyla NBA kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Fournier ise iki 2. tur draft hakkına karşılık Boston Celtics'in yolunu tuttu.

Maç başına 14,6 sayı, 6,6 ribaunt ve 4,2 asist üreten Gordon da Denver Nuggets'a gitti. Takas sonucu Gordon ve Gary Clark'ı kadrosuna katan Nuggets, Gary Harris, R.J. Hampton ve 2025 ilk tur draft hakkını Magic'e verdi.

Oladipo, Heat forması giyecek
Takasın son gününün bir diğer önemli hamlesini ise geçen sezonun finalisti Miami Heat yaptı.

Heat, Houston Rockets'ın all-star gardı Victor Oladipo'yu, Avery Bradley, Kelly Olynyk ve 2022 draftında seçim takası karşılığında renklerine bağladı.

Indiana Pacers formasıyla 2018 ve 2019'daki etkili oyunuyla all-star seçilen Oladipo, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrası bu sezon Rockets'a takaslanmıştı. 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 20,8 sayı, 5 ribaunt, 4,7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Heat ayrıca 2015'te Fenerbahçe formasıyla THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu olan Nemanja Bjelica'yı da kadrosuna kattı. Heat, Sırp forvet için Moe Harkless ve Chris Silva'yı Sacramento Kings'e yolladı.

Dikkati çeken bir takas da Los Angeles Clippers ile Atlanta Hawks arasında gerçekleşti. Clippers, 2 şampiyonluk yaşayan all-star oyun kurucu Rajon Rondo için Hawks'a, 3 kez yılın altıncı adamı seçilen Lou Williams ve iki 2. tur draft hakkını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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