  • BIST 1.448
  • Altın 523,250
  • Dolar 8,5909
  • Euro 10,4548
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü New York Knicks'i çalıştıran Tom Thibodeau kazandı.
NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen Tom Thibodeau, iki farklı takımdaki ilk sezonunda bunu başaran ilk başantrenör unvanını da elde etti.

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği New York Knicks'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:52
  • Emre Belözoğlu Ümit Özat'ı mahkemeye verdi!07 Haziran 2021 Pazartesi 13:17
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede07 Haziran 2021 Pazartesi 13:02
  • İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı07 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti07 Haziran 2021 Pazartesi 11:16
  • Futbol dünyasının en değerlisi Manchester City'den Phil Foden07 Haziran 2021 Pazartesi 10:46
  • NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
  • EURO 2020'de D Grubu07 Haziran 2021 Pazartesi 10:09
  • Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, takımıyla Fransa'da birincilik elde etti07 Haziran 2021 Pazartesi 09:08
  • MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Oliveira'nın06 Haziran 2021 Pazar 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti