  • BIST 1.551
  • Altın 418,298
  • Dolar 7,0529
  • Euro 8,5562
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun öne çıkan ekiplerinden Utah Jazz, sahasında Boston Celtics'i 122-108 mağlup etti.
NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Boston Celtics'i 122-108 yenerek üst üste 5, toplamda 20. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell 36 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Joe Ingles 24 sayı, 6 asist, Rudy Gobert ise 18 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı.

Celtics'te Jaylen Brown'un 33 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'un 23 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Furkan'dan galibiyete 13 sayılık katkı
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 119-111 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaunt, Tobias Harris de 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldular.

Kings'te De'Aaron Fox'un 34 sayı, 10 asist, Buddy Hield'ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansları kazanmaya yetmedi.

Carmelo Anthony, NBA'in en skorer 12. oyuncusu oldu
Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony'nin 23 sayı attığı karşılaşmada Orlando Magic'i 106-97 mağlup etti.

Toplamda 26 bin 722 sayıya ulaşan Carmelo Anthony, Oscar Robertson'ı geçerek en skorer oyuncular listesinde 12. sıraya yükseldi.

Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve LeBron James (34 bin 880) yer alıyor.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 122-111

Miami Heat-New York Knicks: 98-96

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-101

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 91-114

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 111-119

Utah Jazz-Boston Celtics: 122-108

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-97

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor10 Şubat 2021 Çarşamba 11:44
  • Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek10 Şubat 2021 Çarşamba 11:44
  • Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi10 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Maçın kontrolü bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık10 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Arsenal arasındaki maçlar tarafsız sahalarda oynanacak10 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • Fenerbahçe kupaya veda etti, Başakşehir yarı finalde09 Şubat 2021 Salı 23:40
  • Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı09 Şubat 2021 Salı 19:52
  • UEFA maçında sahaya giren sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası09 Şubat 2021 Salı 14:20
  • Ankaragücü teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaştı09 Şubat 2021 Salı 14:01
  • Türkiye'nin ilk olimpik veledromu 6 ay içinde tamamlanacak09 Şubat 2021 Salı 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti