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NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı. En iyi 5'te Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert ve Marcus Smart yer aldı.
NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre yılın en iyi savunma 5'leri, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon "yılın savunmacısı" ödülüne de layık görülen Milwaukee Buckslı Giannis Antetokounmpo, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Marcus Smart (Boston Celtics) 

En iyi ikinci 5
Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Patrick Beverley (Los Angeles Clippers)

Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks)

Kaynak: Haber Kaynağı
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