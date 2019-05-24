Necdet Gökçınar'dan Binali Yıldırım'a cevap: Hadi oradan

Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Saadetli seçmenden oy isteyen AK Parti adayı Binali Yıldırım'a, merhum Erbakan'ın meşhur sözü olan "Hadi ordan" diyerek cevap verdi.

Saadet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Saadetli seçmenden oy isteyen AK Parti adayı Binali Yıldırım'a, merhum Erbakan'ın meşhur sözü olan "Hadi ordan" diyerek cevap verdi.

Yıldırım, twitter hesabından "Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca millî ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye’nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir" demişti.

Necdet Gökçınar'ın, Yıldırım'a cevaben twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde “ne notası müzik notası mı?” diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız’dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin.

Öyle mi?

Hadi oradan!!"