Neçirvan Barzani Türkiye'ye geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Barzani, bugün sabah saatlerinde İstanbul’a gelirken, Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği öğrenildi.

Barzani'nin yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani'yi Türkiye'ye davet etmişti. Görüşmelerde ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetleri, petrol ihracaatı ve Suriye'deki Kürtlerin durumunun değerlendirileceği öğrenildi.

Referandum sonrası ilk kez Türkiye'ye gelen Barzani, önceki gün Bağdat merkezi yönetimi yöneticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti.