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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor. 35 öğretim elemanı alacak olan NEÜ’ye başvuru tarihleri 29 Haziran ile 14 Temmuz olarak ilan edildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor. 35 öğretim elemanı alacak olan NEÜ’ye başvuru tarihleri 29 Haziran ile 14 Temmuz olarak ilan edildi. 

İlanda “önemli not” başlığı altında “Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir” uyarısı yapıldı. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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