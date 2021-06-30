Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru tarihleri

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor. 35 öğretim elemanı alacak olan NEÜ’ye başvuru tarihleri 29 Haziran ile 14 Temmuz olarak ilan edildi.