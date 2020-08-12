Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti. Peki Kemalettin Erbakan kimdir? Etraftakiler kitabında neler anlatmıştı?

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti.

Cenaze merasimine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu twitter hesabından "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın muhterem kardeşi Kemalettin Erbakan'ın vefatı bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum" paylaşımında bulundu.

Gazete İlksayfa olarak Kemalettin Erbakan'a Allah'tan (cc) rahmet niyaz ediyor, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Kemalettin Erbakan kimdir ?

1928 doğumlu olan Kemalettin Erbakan 1950'lerden itibaren İstanbul'da "Milli Görüş" hareketinin ön saflarında güvenilir bir "emanetçi" olarak yer aldı.

Diş doktoru olan Kemalettin Erbakan, Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hatıralarını anlattığı, " Etraftakiler " adlı bir kitabı bulunuyor.

Erbakan Hoca ile ilgili hatıralarını anlattığı kitabında Kemalettin Erbakan, "Erbakan Hoca'nın dedesi 1905'de Adana'daki Ermeni ayaklanmasında camiye doldurularak yakılan eşraf arasında" olduğunu yazmıştı.