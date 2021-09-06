Neden Bu Kadar Kızgın Hissediyorum?

Kolayca sinirleniyor musunuz ve kendinizi muhtemelen olması gerekenden daha sık öfkeli hissediyor musunuz? Eğer öyleyse, öfke sorunlarıyla uğraşan milyonlarca insan gibisiniz. Öfke, bir şeylerin yolunda gitmediğini bize söyleyen doğal bir tepkidir. Bununla birlikte, aşırıya kaçıldığında, çözülmemiş öfke, depresyon, kaygı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve daha fazlasını içeren sağlık sorunlarına neden olabilir. Size veya sevdiklerinize zarar vermeden önce öfkeyle sağlıklı bir şekilde başa çıkmak önemlidir.

Öfke birçok farklı şeyden kaynaklanabilir ve kişiye bağlı olarak çok çeşitli koşullar tarafından tetiklenebilir. Öfkenin bazı nedenleri şunlar olabilir:

Saygısızlığa uğramak veya haksız muamele görmek

İhlal edilmiş, tehdit edilmiş veya saldırıya uğramış hissetmek

Korkmuş veya fiziksel olarak zarar görmüş olmak

Bir hedefe ulaşmaya çalışırken kesintiye uğramak

Güçsüz veya umutsuz hissetmek

Yüksek düzeyde stres veya kaygı

Uyku eksikliği...

Ne yapabilirim?

İnsanlar çeşitli nedenlerle kızgınlık hissedebilir ve genellikle duygularını düzenlemek ve olası patlamaları kontrol etmek için mücadele edebilirler. Açıklanamayan öfkeden muzdarip birçok kişi, öfkelerine neyin sebep olduğundan veya nasıl düzeltileceğinden emin değildir.

İnsanların üçte birinden fazlası öfkeyi kontrol etmekte zorlanan birini tanıyor olsa da, birçok insanın değişken duygularını başarılı bir şekilde kontrol etmek ve öfke duygularıyla olumlu bir şekilde başa çıkmak için kullandığı araçlar var. Öfke tedavisi, fiziksel egzersiz, öfke tetikleyicilerini tanıma ve bunlara tepki verme, doktor tarafından reçete edilen ilaçlar, aşırı duyguları anlamaya ve kontrol etmeye yardımcı terapi ve meditasyon gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.

10’a kadar say

10’a kadar saymak size sakinleşmek için zaman verir, böylece daha net düşünebilir ve patlama dürtüsünün üstesinden gelebilirsiniz.

Yavaşça nefes al

Nefes aldığınızdan daha uzun süre nefes verin ve nefes verirken rahatlayın. Öfkeli hissettiğinizde otomatik olarak vermekten çok nefes alırsınız ve işin püf noktası, almaktan çok nefes vermektir. Bu sizi etkili bir şekilde sakinleştirecek ve daha net düşünmenize yardımcı olacaktır.

Yaratıcı ol

Yazmak, müzik yapmak, dans etmek veya resim yapmak, gerginliği giderebilir ve öfke duygularını azaltabilir.

Nasıl hissettiğin hakkında konuş

Duygularınızı bir arkadaşınızla tartışmak faydalı olabilir ve durum hakkında farklı bir bakış açısı edinmenize yardımcı olabilir.



